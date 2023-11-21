Стало известно количество собранных «Москвичей»

Автозавод «Москвич» выпустил более 30 тыс. машин с ноября 2022 года, когда стартовало производство. Об этом рассказала директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям предприятия Татьяна Редько, выступая в Совете Федерации.