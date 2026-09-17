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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро де ла Роса: «Не хватает вложений от испанских компаний в пилотов, которые заменят Сайнса и Алонсо»

Амбассадор « Астон Мартин » и экс-пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса прокомментировал появление в Испании второго Гран-при и развитие молодежи, которая придет на замену Фернандо Алонсо и гонщику « Уильямса » Карлосу Сайнсу .

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