Кастильо объявил о продолжении своей голодовки в перуанской тюрьме

Объявление о продолжении голодовки сделал бывший президент Перу Педро Кастильо, чтобы опровергнуть версии того, что объявленная им голодовка была отменена после госпитализации из-за возникшей декомпенсации.
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