Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anodtat
    Малик мы жили , не знали не райкомовских и не обкомовмких ингершлюх.Сейчас после 30 лет ингершлюхи советуют как нам ...Неожиданное призн...
  • Алекс Сэм
    Кирдец ЕС если уж такую тупую шпротину поставили там на дипломатию то тут даже комментарии излишни.Впервые ЕС возлаг...
  • Виктор Гутман
    Брешешь, злобная черномазая обезьяна! Семья, Родина, Вера, Любовь - это было в советской стране и её обществе. Я в не...Неожиданное призн...

Грыз зубами, бил ножом. Перед смертью солдат ВСУ восхитился якутским бойцом

Запись ожесточенного рукопашного поединка между солдатом ВСУ и российским бойцом из Якутии стремительно распространяется в Telegram-каналах российских военкоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила коптякова
А где видео?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх