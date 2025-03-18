В Архангельске пройдёт праздничный концерт, посвящённый воссоединению Крыма с Россией

Мероприятие состоится сегодня, 18 марта, в 15:00 в культурном центре «Северный».— Этот день стал важной страницей в истории нашей страны, символом единства и сплочённости народа, — отметили в культурном центре «Северный».
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