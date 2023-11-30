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Президент лиги NAIZA о бое Жумабекова и Набиева: «Где бы не дрались наши жигиты, мы всегда будем болеть за них»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Жумана Жумабекова и Наби Набиева:  «Жуман – экс-чемпион нашей лиги, выступает в нашей лиге с первого турнира.

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