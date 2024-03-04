Около 600 молодых людей планируют призвать в армию из Мангистау

С 1 марта в Мангистауской области началась весенняя призывная кампания. Она продлится до 30 июня. Ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований из Мангистауской области весной 2024 года пополнят около 600 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.