Несоответствие санитарным нормам выявили в лицее Петрозаводска

В школьной столовой не хватает раковин – это велели исправить, но через год Во время проверки в лицее №40 города Петрозаводска сотрудники Роспотребнадзора Карелии обнаружили несоответствие санитарным нормам — в столовой учебного заведения не хватало раковин.