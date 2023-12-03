В МВД Дагестана опровергли связь драки девочек с сериалом «Слово пацана»

МАХАЧКАЛА, 3 декабря, ФедералПресс. Девочки-подростки из Махачкалы, которые избили сверстницу, отрицают, что на драку их подтолкнул нашумевший сериал «Слово пацана», сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии