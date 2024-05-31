В канун Дня защиты детей в Камчатском крае наградили юных победителей и призеров конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В преддверии Международного Дня защиты детей в УМВД России по Камчатскому краю состоялось торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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