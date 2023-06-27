В США уборщик уничтожил 25-летниие труды ученых, отключив холодильник

Сотрудники Центра биотехнологий Ренсселерского политехнического института (США) отметили, что произошедший в их лаборатории инцидент мог бы лечь в основу комедии, если бы его последствия не были настолько грустными, передает газета New York Post.
Сотрудники Центра биотехнологий Ренсселерского политехнического института (США) отметили, что произошедший в их лаборатории инцидент мог бы лечь в основу комедии, если бы его последствия не были настолько грустными, передает газета New York Post.
Свежие комментарии