В России появился большой, но «доступный» японский седан из Китая

На нашем рынке самыми знаменитыми седанами компании Honda являются Civic и Accord, но этот японский автогигант обладает куда большим ассортиментом 4-дверок, часть из которых выпускается лишь в некоторых странах.
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