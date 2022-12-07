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Деррик Уильямс: Я бы посоветовал Кармело Энтони и Айзейе Томасу перейти в «Пао»

Форвард «Панатинаикоса» Деррик Уильямс считает, что экс-звездам НБА Кармело Энтони и Айзейе Томасу следует попробовать свои силы в Евролиге.

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