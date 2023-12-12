Энергетики контролируют зоны повышенного внимания под Челябинском из-за морозов. Фото

Челябинские энергетики назвали зоны повышенного внимания в пригороде Челябинска. Только за сутки нагрузка на подстанции здесь выросла на 30%, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».
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