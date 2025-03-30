ТАСС: освобождение села Запорожье усилит давление на границу с Днепропетровщиной

В силовых структурах заявили ТАСС, что освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам усилить давление на украинских боевиков на границе с Днепропетровской областью.
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