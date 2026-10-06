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РИА Новый день

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На Ямале перенесли испытание сирен с 7 на 9 октября

На Ямале с 7 на 9 октября перенести испытание сирен и громкоговорителей. Проверка должна была состояться в рамках ежегодной всероссийской тренировки по гражданской обороне.

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