Журналист Сохтаоглу: США будут эксплуатировать Украину под видом помощи

План вновь избранного президента США Дональда Трампа может включать пункт о привлечении американских компаний для использования украинской территории под видом «помощи в восстановлении» страны, заявил турецкий журналист Мете Сохтаоглу в эфире канала Haber Global.
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