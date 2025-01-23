Нижегородцы могут сделать предложение возлюбленным через Госуслуги

Теперь романтическое предложение своей второй половинке можно делать через Госуслуги. На портале любой желающий может выбрать ЗАГС, удобное время для бракосочетания и отправить предложение любимому человеку.
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