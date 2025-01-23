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Нижегородская правда

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Нижегородцы могут сделать предложение возлюбленным через Госуслуги

Нижегородцы могут сделать предложение возлюбленным через Госуслуги

Теперь романтическое предложение своей второй половинке можно делать через Госуслуги. На портале любой желающий может выбрать ЗАГС, удобное время для бракосочетания и отправить предложение любимому человеку.

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