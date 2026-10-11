The Touchline: футболисты "Реала" недовольны Моуринью из-за его тактики

Футболисты мадридского «Реала» недовольны тренерским подходом Жозе Моуринью, сообщает The Touchline.По информации источника, игрокам не нравится, что португальский специалист при разработке тактики на матч делает ставку на индивидуальное мастерство игроков, а не на системный подход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Новосибирске ко...
- A Две трети россиян...
- ЕД Две трети россиян...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым