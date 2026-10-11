The Touchline: футболисты "Реала" недовольны Моуринью из-за его тактики

Футболисты мадридского «Реала» недовольны тренерским подходом Жозе Моуринью, сообщает The Touchline.По информации источника, игрокам не нравится, что португальский специалист при разработке тактики на матч делает ставку на индивидуальное мастерство игроков, а не на системный подход.