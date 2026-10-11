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Газета.ру

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The Touchline: футболисты "Реала" недовольны Моуринью из-за его тактики

Футболисты мадридского «Реала» недовольны тренерским подходом Жозе Моуринью, сообщает The Touchline.По информации источника, игрокам не нравится, что португальский специалист при разработке тактики на матч делает ставку на индивидуальное мастерство игроков, а не на системный подход.

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