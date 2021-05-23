Июнь в Эрарте будет ярким!

Музей современного искусства Эрарта в июне представляет первую в России выставку японского художника Синтаро Охаты, выставку уральского художника Михаила Брусиловского, выставку «Солнце, море, ледокол» Александра Косенкова, проект «По ту сторону Аквилона» Ольги Давыдовой, выставку братьев Стародумовых, выставку декоративной живописи Виктора Некрасова и выставку художника-экспериментатора Евгения Крылова.