AntennaDaily

44 подписчика

Свежие комментарии

  • Сергей Качкуркин
    Пустить туда российский Потребнадзор и через полгода от этой культуры уличной еды останутся только воспоминания. У вс...Культура уличной ...
  • сергей снигур
    Интересно, в 60 годы прошлого столетия, жил на 10 Красноармейской. Места знакомые. Но там сейчас другие здания в90 е ...История легендарн...
  • Алексей Андреевич
    на любителяФото репортаж Pre...

Июнь в Эрарте будет ярким!

Июнь в Эрарте будет ярким!

Музей современного искусства Эрарта в июне представляет первую в России выставку японского художника Синтаро Охаты, выставку уральского художника Михаила Брусиловского, выставку «Солнце, море, ледокол» Александра Косенкова, проект «По ту сторону Аквилона» Ольги Давыдовой, выставку братьев Стародумовых, выставку декоративной живописи Виктора Некрасова и выставку художника-экспериментатора Евгения Крылова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх