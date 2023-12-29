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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Рылов: «Поддержка президента для меня важнее, чем Олимпиада. У нас будут в следующем году свои старты, хочется там хорошо выступить»

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

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