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Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла стала мамой

Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла стала мамой

15 июля шведская лыжница родила сына. «Добро пожаловать в мир! У нашей семьи все хорошо, мы чувствуем такую большую любовь!» – написала Калла.

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