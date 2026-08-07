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Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование

Экс-игрок НХЛ Здено Хара стал участником аварии в Словакии.  Как сообщает Športnet, 49-летний экс-хоккеист сбил бегуна, когда ехал на велосипеде по велодорожке.

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