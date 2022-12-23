Александр Новак заявил, что РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов в страны, требующие соблюдения введенного Западом потолка цен.