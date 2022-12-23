Daily Moscow

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Новак заявил, что РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Новак заявил, что РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен

Александр Новак заявил, что РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов в страны, требующие соблюдения введенного Западом потолка цен.

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