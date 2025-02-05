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Управляющий RTM Group Царев: замена смартфонов на ИИ-устройства неизбежна

Управляющий RTM Group Царев: замена смартфонов на ИИ-устройства неизбежна

Евгений Царев, управляющий RTM Group, в интервью «Постньюс» выразил мнение, что вскоре смартфоны могут быть массово заменены на устройства, работающие на базе искусственного интеллекта По его словам, OpenAI может задать тренд, который быстро поддержат крупные технологические компании, такие как Apple, Samsung, HTC и Xiaomi.

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