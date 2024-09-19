Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО, несмотря на расследование мошенничества

Силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны.Алексей Блиновский, известный как муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, продолжит службу в зоне СВО, несмотря на то, что оказался вовлечен в расследование дела о мошенничестве.