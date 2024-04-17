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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» сыграет на КЧМ-2025, «Барселона» – нет. «Блауграна» не получит 50 млн евро

Мадридцы опередили «Барселону» в рейтинге УЕФА и стали 11-м клубом от Европы, который примет участие в клубном чемпионате мира в 2025 году в США.

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