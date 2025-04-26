Трамп: сделка почти согласована. Американский лидер пообещал помощь Штатов в урегулировании конфликта на Украине

Американский лидер пообещал помощь США в обеспечении окончания конфликта на Украине.Президент США Дональд Трапм отметил, что для завершения конфликта на Украине необходима встреча двух сторон "на очень высоком уровне".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии