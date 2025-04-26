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Трамп: сделка почти согласована. Американский лидер пообещал помощь Штатов в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: сделка почти согласована. Американский лидер пообещал помощь Штатов в урегулировании конфликта на Украине

Американский лидер пообещал помощь США в обеспечении окончания конфликта на Украине.Президент США Дональд Трапм отметил, что для завершения конфликта на Украине необходима встреча двух сторон "на очень высоком уровне".

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