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Фельдшер Серёгин раскрыл нищенские зарплаты медиков Орловской области

Фельдшер Серёгин раскрыл нищенские зарплаты медиков Орловской области

Координатор регионального профсоюза медиков «Действие», фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин на своей официальной странице ВКонтакте разместил расчётные листки с зарплатой фельдшера ЦРБ и водителя скорой помощи.

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