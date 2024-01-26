Фельдшер Серёгин раскрыл нищенские зарплаты медиков Орловской области

Координатор регионального профсоюза медиков «Действие», фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин на своей официальной странице ВКонтакте разместил расчётные листки с зарплатой фельдшера ЦРБ и водителя скорой помощи.
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