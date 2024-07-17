Родченков против WADA: новый закон может лишить Соединенные Штаты Олимпийских игр

Ричард Паунд, бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), считает, что принятый в США "Закон Родченкова" является вмешательством в дела WADA и может привести к лишению статуса соответствия Антидопингового агентства США (USADA).
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