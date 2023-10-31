Мошенники стали богаче: пенсионерка из Таштагольского района отправила злоумышленникам миллион рублей

За последние сутки пострадали 9 жителей региона. Пенсионерка из Таштагольского района испугалась псевдоработников банка и действовала по инструкции, которую ей сообщили «специалисты» – набрала кредитов, отправила миллион.
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