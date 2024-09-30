В Генштабе назвали особенность новой призывной кампании

Российские призывники могут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке. Эту особенность призывной кампании, которая стартует 1 октября, назвал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.
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