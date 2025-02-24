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Запорожская область: ВСУ усиливают минирование и обстрелы перед отступлением

Запорожская область: ВСУ усиливают минирование и обстрелы перед отступлением

Вооруженные силы Украины начали хаотичное минирование полей в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск.

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