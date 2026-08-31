DAX — week of August 31 – September 4, 2026: Long DAX Futures EUREX_DLY:FDAX1! Gekkquant LAST WEEK: "Long from 26,080–26,030, out into the trapped inventory from 26,498 up.
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