Фотошпион сфотографировал обновлённый грузовик марки Scania

В преддверии крупнейшей выставки коммерческого транспорта IAA Transportation, которая стартует через две недели, фотошпионам удалось запечатлеть закамуфлированный прототип обновлённого седельного тягача Scania.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
- РА Электроседан Hong...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым