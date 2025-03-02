IT-эксперт Зыков объяснил, как распознать фальшивое письмо об отписке

Злоумышленники делают в фальшивых электронных письмах акцент на необходимости нажать кнопку отписки, чтобы «словить» пользователя, рассказал в беседе с RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии