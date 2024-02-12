Скрытые симптомы появления мигрени: задаём вопросы врачу-неврологу

Мигрень - это знакомая многим их нас сильная пульсирующая головная боль. Чаще всего она затрагивает одну сторону головы и усиливается при физической активности, негативно влияя на качество жизни, делая трудным выполнение повседневных задач, работу и социальное взаимодействие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии