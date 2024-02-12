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Скрытые симптомы появления мигрени: задаём вопросы врачу-неврологу

Скрытые симптомы появления мигрени: задаём вопросы врачу-неврологу

Мигрень - это знакомая многим их нас сильная пульсирующая головная боль. Чаще всего она затрагивает одну сторону головы и усиливается при физической активности, негативно влияя на качество жизни, делая трудным выполнение повседневных задач, работу и социальное взаимодействие.

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