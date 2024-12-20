Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как дела у идиотов

Как дела у идиотов

В сентябре в Закарпатской области Украины двое пограничников вышли в наряд — и сбежали за границу.

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