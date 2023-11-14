Певице Лолите Милявской исполнилось 60

"Профессия — это любовь. В нашей работе ты выходишь на пенсию, когда ты перестал фонтанировать идеями, когда в тебе нет энергетики, когда голос уже не поет, ноги не двигаются", - говорила Лолита Милявская в одном из своих интервью.
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