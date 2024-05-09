Сенсация: создатели Arena Breakout: Infinite своровали код “Таркова”, Никита Буянов дал сдержанный комментарийАвторы экстракшн-шутера Arena Breakout: Infinite спалились на горячем в своем противостоянии с Escape from Tarkov.
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