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Молдавия может войти в ЕС даже с приднестровским конфликтом — посол Киверь

Молдавия может войти в ЕС даже с приднестровским конфликтом — посол Киверь

Неурегулированный приднестровский конфликт может помешать тому, чтобы Молдавию приняли в Евросоюз, но это не делает евроинтеграцию республики невозможной, заявил молдавский посол на Украине Валериу Киверь 23 января на телеканале Vocea Basarabiei.

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