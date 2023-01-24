Молдавия может войти в ЕС даже с приднестровским конфликтом — посол Киверь

Неурегулированный приднестровский конфликт может помешать тому, чтобы Молдавию приняли в Евросоюз, но это не делает евроинтеграцию республики невозможной, заявил молдавский посол на Украине Валериу Киверь 23 января на телеканале Vocea Basarabiei.