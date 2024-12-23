Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Александр Новиков раскритиковал работы по замене канализационного коллектора на Краснинском шоссе

Александр Новиков раскритиковал работы по замене канализационного коллектора на Краснинском шоссе

Уже вышли все сроки ремонта 22 декабря глава Смоленска провел рабочий объезд Ленинского района. Александр Новиков посетил Краснинское шоссе, где длительное время ведутся работы по замене канализационного коллектора.

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