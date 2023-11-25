Дети-снежинки возьмутся за автомат Калашникова

Военно-гражданское общество готово к замене ОБЖ на НВП Сергей Аксенов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Горячее столкновение с Западом привело к пониманию неизбежности трансформации России, адаптации ее к вызовам настоящего и будущего.
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