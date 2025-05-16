Тюменские вузы назвали сроки начала приемной кампании 2025 года

Чуть больше недели остается до первых экзаменов тюменских школьников. Однако даже после них времени расслабиться у выпускников не будет: тюменские университеты назвали сроки начала приемной кампании 2025 года.
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