ДАП ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕО ПОСАДКИ САМОЛЕТА НА ВВП ДОНЕЦКА, ДО УНИЧТОЖЕНИЯ международного аэропорта. Донецк, снятое на видео 19.
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ДАП ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕО ПОСАДКИ САМОЛЕТА НА ВВП ДОНЕЦКА, ДО УНИЧТОЖЕНИЯ международного аэропорта. Донецк, снятое на видео 19.
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