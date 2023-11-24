В России ответили на предложение Пашиняна сократить долг Еревана за оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предает свой народ, свое государство и многолетние отношения с Россией в угоду Западу, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с «Лентой.
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