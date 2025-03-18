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Царьград

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"Всё, капитуляция": Киеву пришёл приказ из США. Зеленский согласился на всё ради гарантий личной безопасности

"Всё, капитуляция": Киеву пришёл приказ из США. Зеленский согласился на всё ради гарантий личной безопасности

Киеву пришёл жёсткий приказ из США, уверен Олег Царёв. И Владимир Зеленский согласился на всё ради гарантий личной безопасности: "Всё, это капитуляция".

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АндрейБорков
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