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Ограничение продажи бензина в Москве 2026: лимиты на АЗС, ситуация с топливом в Московской области и регионах

Ограничение продажи бензина в Москве 2026: лимиты на АЗС, ситуация с топливом в Московской области и регионах

На заправках Москвы и Московской области начали вводить ограничения на продажу бензина — от 60 до 150 литров в одни руки.

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