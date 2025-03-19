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В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался падением "стены непонимания" между двумя странами.

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