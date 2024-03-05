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Военно-политическое обозрение

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Европа мобилизуется для удовлетворения украинского «снарядожора»

Европа мобилизуется для удовлетворения украинского «снарядожора»

Недавно в Париже прошли переговоры, посвященные вариантам поддержки киевского режима. Помимо обсуждения возможной отправки натовских войск на Украину, прорабатывались варианты увеличения поставок боеприпасов.

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Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам и их пособникам!
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